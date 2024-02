Basler wirft brisante Bayern-Frage auf: Spielt die Mannschaft gegen Tuchel?

Nach Meinung von Mario Basler hat der FC Bayern den Bundesliga-Titel am Samstag verspielt. Der Ex-Profi wählte in seinem Podcast „Basler ballert“ harte Worte für den Auftritt des Rekordmeisters bei Bayer Leverkusen: „Ich habe schon lange keine so schlechte Bayern-Mannschaft mehr gesehen.“

Der ehemalige Münchener appellierte an jeden einzelnen Spieler: „Da soll jeder mal in den Spiegel gucken, ob er wirklich wert ist, das Trikot des FC Bayern anzuziehen.“

In seiner aktuellen Podcast-Folge analysierte der SPORT1-Experte die Aufstellungen, die Spieler und das Auftreten der Bayern auch nach dem Spiel. Auch wenn er es sich überhaupt nicht vorstellen könne, dass man gegen einen Trainer spielt, so warf er diesen Vorwurf trotzdem in den Raum: „Ich kann das nicht glauben, ich will das auch nicht glauben, aber vielleicht müssen wir uns damit beschäftigen.“

Die Niederlage der Bayern war für den Ex-Profi aber auch keine Überraschung. Er habe bereits vor dem Spiel ein schlechtes Gefühl gehabt.

„Insgeheim habe ich natürlich gehofft, dass die Bayern in dem großen Spiel zeigen, wozu sie imstande sind, aber das Gegenteil ist passiert. Ich habe schon lange keine so schlechte Bayern-Mannschaft mehr gesehen. Manuel Neuer lasse ich mal so ein bisschen außen vor, aber alle anderen Spieler, die auf dem Platz standen - sowas Schlechtes in so einem wichtigen, entscheidenden Spiel“, echauffierte sich Basler. Bayern wäre in Leverkusen richtig „gedemütigt“ worden.

Basler: „Traue Leverkusen drei Titel zu“

Der Werkself hingegen stellte Basler ein hervorragendes Zeugnis aus: „Ich würde Leverkusen dieses Jahr drei Titel zutrauen.“ Ein Titel ist seiner Meinung nach schon fix: „Für mich ist der DFB-Pokal an Leverkusen vergeben.“