Bayer-Boss Carro: Gipfel-Ergebnis "Indikator für Saison"

Vor dem Bundesliga-Gipfeltreffen mit dem deutschen Fußball-Meister Bayern München herrscht bei Tabellenführer Bayer Leverkusen demonstrative Gelassenheit. Geschäftsführer Fernando Carro will dem Spitzenspiel am Samstag (18.30/Sky) bestenfalls einen wegweisenden Charakter beimessen lassen.

"Das Spiel selbst kann ein Indikator für den weiteren Saisonverlauf sein, aber eine ultimative Bedeutung sehe ich darin nicht", beschrieb Carro in einem Bericht des Internetportals ran.de den Stellenwert des mit Spannung erwarteten Duells der momentan stärksten Mannschaften in Deutschland aus seiner Sicht.

München reist mit der Hypothek eines Rückstands von zwei Punkten nach Leverkusen. Die Rheinländer hingegen sind zwar wettbewerbsübergreifend in allen ihren 30 bisherigen Saisonspielen ungeschlagen geblieben, allerdings hat "Vizekusen" in der Vergangenheit seine sämtlichen vier bisherigen Gipfeltreffen in der Rolle des Spitzenreiters nicht gewinnen können.