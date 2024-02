Bayern, BVB und Co.: Welche Klubs das meiste VAR-Pech haben

Seit der Saison 2017/18 soll der Videobeweis den Fußball gerechter machen. Doch welchen Einfluss hat die moderne Technik auf die Spiele? Welche Vereine waren in der Hinrunde der aktuellen Saison besonders betroffen und profitierten bzw. litten am meisten unter dem VAR? Eine Auswertung des Softwareanbieters Milestone Systems hat diese Fragen beantwortet.

Der Tabellendritte VfB Stuttgart zog bis zum 17. Spieltag die meisten Vorteile aus dem Videobeweis. Insgesamt zwölfmal wurde der VAR bei den Schwaben zu Hilfe genommen, achtmal fiel die Entscheidung für den VfB aus. Beim FC Bayern halten sich die VAR-Entscheidungen die Waage. Elfmal wurde für den FCB entschieden, elfmal gegen den Rekordmeister. Mit 22 Einsätzen kam beim FCB der VAR am häufigsten zum Einsatz.

Openda der VAR-Pechvogel

Am meisten Pech mit dem VAR hatte Werder Bremen. Von 13 Überprüfungen fielen neun negativ für den SVW aus. Darmstadt (dreimal positiv, sechsmal negativ) und Augsburg (sechsmal positiv, neunmal negativ) haben ebenfalls eine deutlich negative Bilanz vorzuweisen. Am seltensten wurde der VAR bei Köln-Spielen zu Rate gezogen (nur fünfmal).

Auf Spielerseite war Leipzigs Lois Openda am häufigsten in VAR-Entscheidungen involviert. Sechsmal war der RB-Stürmer in VAR-Einsätze einbezogen.