Bayern? Matthäus warnt Wirtz - Bundesliga-Ikone nennt Negativbeispiele

Am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) kommt es beim Duell des Tabellenführers aus Leverkusen mit dem FC Bayern zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Stars. Geht es nach TV-Experte Lothar Matthäus, könnte Wirtz in Zukunft auch beim FC Bayern an der Seite von Musiala auflaufen.