Bayern-Star schwärmt von Hoeneß!

Uli Hoeneß und Thomas Müller: Wohl nur wenige haben den FC Bayern auf und neben dem Platz so geprägt, wie dieses Duo.

So ließ es sich Müller nicht nehmen, ein Loblied auf den langjährigen Macher des FC Bayern zu singen. „Uli Hoeneß ist nach wie vor eine starke Persönlichkeit für den Verein - unabhängig davon, ob er in das Tagesgeschäft eingebunden ist“, lobte der langjährige Bayern-Profi, der gegen Borussia Mönchengladbach den 500. Sieg im Bayern-Trikot einfuhr, den 74-Jährigen in der Sport Bild.