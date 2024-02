Bierhoff: Viele Profis "haben keinen Überblick"

Der ehemalige Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff hat Fußball-Profis zu einem bewussteren Umgang mit Geld aufgerufen. Nach der Karriere komme bei vielen "zu wenig rein und es geht zu viel raus. Zudem unterschätzen die meisten die Inflation. Wenn ich das Gleiche wie vor ein paar Jahren ausgebe, wird der Wert meines Geldes mit der Zeit immer weniger. Viele Menschen haben keinen Überblick über das, was sie haben und wie sie damit leben können", warnte Bierhoff in Münchner Merkur/tz.

Laut einer Analyse von Bierhoff ist jeder achte Profifußballer nach der Karriere pleite. Er habe deshalb seinen Nationalspielern "immer gesagt – und so bin ich es auch selbst angegangen: Mach am Ende der Karriere eine Abrechnung, überlege dir, was du ausgeben möchtest und lass dir dann sagen, wie du es investieren musst, um deinen Lebensstandard halten zu können. Das passiert aber nicht."