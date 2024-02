Bjelica freut sich auf Comeback an der Seitenlinie

Trainer Nenad Bjelica vom Bundesligisten Union Berlin hat genug vom Zuschauen auf der Tribüne und fiebert der Rückkehr an die Seitenlinie entgegen. „Für mich war es schwer auf der Tribüne. Du bist machtlos in den 90 Minuten während des Spiels und kannst nicht reagieren“, sagte Bjelica vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).