Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 – Bayer 04 Leverkusen, 1:2 (0:1)

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schoss Jeremie Frimpong den Führungstreffer für den Tabellenprimus. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Leverkusen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Bei Heidenheim kam zu Beginn der zweiten Hälfte Nikola Dovedan für Adrian Beck in die Partie. Wenig später kamen Marnon Busch und Florian Pick per Doppelwechsel für Eren Dinkçi und Busch auf Seiten der Gastgeber ins Match (76.). Amine Adli beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten von Bayer 04 Leverkusen über die Linie (81.). Vor 15.000 Zuschauern bescherte der Treffer von Tim Kleindienst nach 87 Minuten dem 1. FC Heidenheim 1846 den Anschluss. Gleich drei Wechsel nahm Bayer in der 88. Minute vor. Florian Wirtz, Adli und Frimpong verließen das Feld für Jonas Hofmann, Edmond Tapsoba und Nathan Tella. Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Harm Osmers feierte Leverkusen einen dreifachen Punktgewinn gegen Heidenheim.