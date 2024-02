Bundesliga: 1. FC Köln – Eintracht Frankfurt, 2:0 (0:0)

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Bei der Eintracht kam zu Beginn der zweiten Hälfte Farès Chaïbi für Éric Dina-Ebimbe in die Partie. Niels Nkounkou vom Gast sah in der 66. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Faride Alidou traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für den FC (68.). Frankfurt stellte in der 77. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Jean Bahoya, Hugo Ekitike und Sebastian Rode für Ansgar Knauff, Saša Kalajdžić und Mario Götze auf den Platz. Jan Thielmann beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten von Köln über die Linie (80.). Die Situation wurde für Eintracht Frankfurt noch schwieriger, als Tuta in der 83. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Timo Gerach gewann der 1. FC Köln gegen die Eintracht.