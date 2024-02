Bundesliga: 1. FC Köln – SV Werder Bremen, 0:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Köln und den SV Werder Bremen ohne Torerfolg in die Kabinen. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Werder und dem 1. FC Köln aus.

Der FC belegt mit 16 Punkten den Abstiegsrelegationsplatz. Der Heimmannschaft muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Bundesliga markierte weniger Treffer als Köln. Der 1. FC Köln kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und sieben Unentschieden in der Bilanz. Vom Glück verfolgt war der FC in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.