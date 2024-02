Bundesliga: 1. FC Köln – SV Werder Bremen (Freitag, 20:30 Uhr)

Am Freitag trifft der FC auf Werder. Anstoß ist um 20:30 Uhr. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim war für Köln im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Am letzten Spieltag nahm Bremen gegen den 1. FC Heidenheim 1846 die neunte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Vor heimischem Publikum war dem SV Werder Bremen im Hinspiel ein 2:1-Sieg geglückt.