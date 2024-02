Bundesliga: 1. FC Union Berlin – 1. FC Heidenheim 1846, 2:2 (2:1)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Nikola Dovedan die Gäste vor 22.012 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Robin Gosens seine Chance und schoss das 1:1 (44.) für den 1. FC Union Berlin. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schoss András Schäfer den Führungstreffer für die Heimmannschaft. Mit einem Tor Vorsprung für Union ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Der 1. FC Heidenheim 1846 drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Adrian Beck und Marvin Pieringer sorgen, die per Doppelwechsel für Jan Schöppner und Dovedan auf das Spielfeld kamen (64.). In der 71. Minute erzielte Jan-Niklas Beste das 2:2 für Heidenheim. Gedanklich hatte der 1. FC Union Berlin den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem 1. FC Heidenheim 1846 am Ende noch den Teilerfolg.