Bundesliga: 1. FC Union Berlin – 1. FC Heidenheim 1846 (Samstag, 15:30 Uhr)

Der 1. FC Union Berlin will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den 1. FC Heidenheim 1846 punkten. Letzte Woche siegte der 1. FC Union Berlin gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0. Somit belegt Union mit 24 Punkten den 13. Tabellenplatz. Am letzten Spieltag nahm Heidenheim gegen Bayer 04 Leverkusen die neunte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Der 1. FC Heidenheim 1846 kam im Hinspiel gegen Union zu einem knappen 1:0-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?