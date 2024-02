Bundesliga: 1. FC Union Berlin – VfL Wolfsburg, 1:0 (1:0)

Vor dem Seitenwechsel sorgte Danilho Doekhi mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Gäste. Der 1. FC Union Berlin hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Anstelle von Moritz Jenz war nach Wiederbeginn Cédric Zesiger für Wolfsburg im Spiel. In der 59. Minute stellte Union personell um: Per Doppelwechsel kamen Brenden Aaronson und Aïssa Laïdouni auf den Platz und ersetzten Kevin Volland und András Schäfer. Schlussendlich pfiff Referee Dr. Matthias Jöllenbeck das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Der Gastgeber brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.