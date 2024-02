Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg, 1:0 (1:0)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom FSV und Augsburg, die mit 1:0 endete. Mainz hat mit dem Sieg über den FC Augsburg einen Coup gelandet. Der FCA hatte im Hinspiel mit 2:1 gewonnen.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Sepp van den Berg mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Gäste. Zur Pause war der 1. FSV Mainz 05 im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Anstelle von Phillip Tietz war nach Wiederbeginn Pep Biel für Augsburg im Spiel. In der 74. Minute stellte der FC Augsburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Robert Gumny und Mads Pedersen auf den Platz und ersetzten Kevin Mbabu und Elvis Rexhbeçaj. Der FCA bestritt die Schlussminuten der Begegnung ohne Pedersen, der mit der Roten Karte hinausgestellt worden war (102.) Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte dem FSV der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.