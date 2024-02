Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Nach zuletzt elf Partien ohne Sieg soll die Formkurve des 1. FSV Mainz 05 am Samstag gegen den FC Augsburg wieder nach oben zeigen. Am vergangenen Spieltag verlor der FSV gegen den VfB Stuttgart und steckte damit die elfte Niederlage in dieser Saison ein. Das letzte Ligaspiel endete für den FCA mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen RB Leipzig. Im Hinspiel hatte Augsburg das heimische Publikum mit einem 2:1 jubeln lassen.