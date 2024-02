Bundesliga, 20. Spieltag: Kane jagt Lewandowski, Bayern mit schlechter Statistik gegen Gladbach

24 Tore hatte Robert Lewandowski einst für den FC Bayern nach 20. Spieltagen auf dem Konto - doch diese Marke droht im 999. Bundesligaheimspiel des FC Bayern durch Harry Kane zu fallen. Auch Miroslav Klose könnte von Kane überholt werden und dessen Platz im Ranking der meisten Bundesliga-Tore für den FC Bayern einnehmen.

Beim Duell zwischen Darmstadt 98 und Bayer Leverkusen (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) kommt es zum Duell des Letzten gegen den Ersten - mit einer Niederlage würden die Lilien einen Negativrekord aufstellen. Dass der Letzte den Ersten schlug, gab es in der Bundesliga erst zwölf Mal.

Bayern München – Borussia Mönchengladbach (Sa., 15:30 Uhr)

Der Klassiker der Titelrivalen aus den Siebziger Jahren steigt in der Liga zum 112. Mal und auch wenn die Bilanz deutlich pro Bayern spricht (52-31-28), so haben sie doch gegen keinen Klub öfter verloren und mehr Tore geschluckt.

Seit 2017/18 gewann Borussia stets ein Saisonspiel gegen Bayern, im Hinspiel (1:2) aber verlor sie. Nun muss die schon mysteriöse Serie in München, wo Samstag Bayerns 999. Bundesligaheimspiel ausgetragen wird, gerettet werden. Dort hieß es aus Bayern-Sicht zuletzt 1:1 und 1:2.

Mindestens dreimal keinen Heimsieg gegen einen Klub gab es für Bayern zuletzt 2014 (gegen Dortmund). Dass FCB-Coach Thomas Tuchel schnell gesunden sollte, zeigt die Statistik: Für ihn zumindest ist Borussia kein Angstgegner, zuletzt schlug er sie fünfmal.

Harry Kane würde mit seinem nächsten Tor Robert Lewandowskis Bundesligarekord nach 20 Spieltagen (24 Tore) einstellen und in der Vereinswertung Miroslav Klose einholen. Borussia wäre mit einem Punkt sicher zufrieden, es wäre zugleich ihr 250. Auswärtsunentschieden im Oberhaus.

SC Freiburg – VfB Stuttgart (Sa., 15:30 Uhr)

Nach dem 0:5 im Hinspiel hegt der SC Revanchegelüste. Zuhause gewann er das Ländle-Derby zuletzt dreimal und hat die Bilanz damit ins Positive gewendet (11-2-8). In Freiburg gab es nie ein 0:0 und unter Christian Streich immer SC-Tore gegen den VfB.

Der SC ist sieben Heimspiele ungeschlagen, der VfB verlor auswärts zuletzt dreimal – beides sind Saisonrekordserien. Streich würde mit seinem nächsten Sieg als Trainer Ex-Bayern-Coach Gyula Lorant (131) überholen.

Nur der VfB hat auswärts noch nicht Unentschieden gespielt in dieser Saison – zuletzt am 21. April 2023 in Augsburg. Mit einem Sieg könnte er so früh wie zuletzt nie die 40-Punkte-Marke erreichen.

FSV Mainz 05 – Werder Bremen (Sa., 15:30 Uhr)

Dass es ausgerechnet gegen Werder was wird mit dem zweiten Mainzer Saisonsieg erscheint zweifelhaft. Wahrscheinlicher ist eher die 100. Heimniederlage der eigenen Bundesligageschichte, denn in Mainz gewann meist Werder (4-3-9), den letzten Heimsieg (20.6.2020/3:1) bejubelten sie wegen Corona ohne Fans.

Auch die Form spricht eine deutliche Sprache: der FSV hatte nie weniger Siege zu diesem Saisonzeitpunkt, ist die schwächste Heimelf (fünf Punkte) und acht Spiele ohne Sieg. Werder dagegen ist sechs Spiele ungeschlagen: die längste Serie seit drei Jahren. Nun wollen sie erstmals seit März 2019 auch drei Siege in Folge, auch damals glückte er gegen Mainz. Trainer Ole Werner zieht mit seinem 54. Bankeinsatz in der Bundesliga in die Bremer top Ten ein (gleichauf mit Dixie Dörner).

VfL Bochum – FC Augsburg (Sa., 15:30 Uhr)

Gegen den FCA verlor der VfL in der Bundesliga erst einmal – am 24. April 2022 (0:2). Seither ist er drei Duelle ungeschlagen, nur gegen Augsburg hat er einen so starken Punkteschnitt von 2,0. Tore fielen immer, auch in der 2. Liga.

Kurios: Fünf von sechs Siegen in diesem Duell gingen an den jeweiligen Gast. Das lässt die notorisch auswärtsschwachen Augsburger (zwei Siege in 22 Spielen) hoffen. Aber der VfL verlor nur eins seiner letzten zwölf Heimspiele, Augsburg dagegen dreimal in Folge am 20. Spieltag.

SV Darmstadt 98 – Bayer Leverkusen (Sa., 15:30 Uhr)

Hinspiel (5:1), Tabellenstand (Letzter gegen Erster) und Historie verdeutlichen die Favoritenrolle. Die Lilien warten am längsten auf einen Sieg (zwölf Spiele) und stehen vor der Einstellung ihres traurigen Vereinsrekords aus der Saison 1981/82.

Gegen Bayer verloren sie zudem sechs von sieben Bundesligaduellen. Der Gast dagegen ist am längsten ungeschlagen (19x) und noch ohne Saisonniederlage, gewann sechs der letzten sieben Auswärtsspiele und ist seit zehn Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen.

Dass der Letzte den Ersten schlug, gab es in der Bundesliga erst zwölf Mal – zuletzt im Oktober 2022 (VfL Bochum – Union Berlin 2:1). Darmstadt aber gewann in der Bundesliga nie gegen einen Tabellenführer. Die Mannschaft mit den meisten Gegentoren empfängt die mit den wenigsten.

1. FC Köln – Eintracht Frankfurt (Sa., 18:30 Uhr)

Die Gründungsmitglieder treffen sich zum 96. Mal in der Bundesliga. Der FC führt in der Bilanz (34-30-31) nicht zuletzt dank seiner Serie von fünf Duellen ohne Niederlage. In den vergangenen vier Jahren gab es keine Auswärtssiege und vier Unentschieden, die alle 1:1 lauteten.

In Köln (21-17-9) blieben die Hessen zuletzt zweimal tor- und punktlos und gewannen sie nur eins der letzten 16 (!) Duelle – am 20. 9. 2017 (0:1). Der 1. FC wartet unter Trainer Timo Schultz noch auf den ersten Sieg (0-2-1). Der letzte Kölner Trainer, der mehr als drei Spiele für den Premierensieg brauchte, war Frank Schaefer (April 2012).

Die Eintracht ist vier Spiele ungeschlagen und hat auswärts mehr Tore geschossen als der FC in der ganzen Saison und in fremden Stadien eine ausgeglichene Bilanz (3-4-3).

VfL Wolfsburg – 1899 Hoffenheim (So, 15:30 Uhr)

Nach einem 1:1-Hattrick will der VfL endlich den ersten Sieg in 2024. Dazu empfiehlt sich durchaus ein 0:1-Rückstand, weil das in vier der letzten fünf Duellen dieser Klubs noch zum Sieg führte.

Gegen ein weiteres Wolfsburger 1:1 spricht dass es in diesem Duell seit vier Jahren keine Unentschieden gab. Dafür fielen achtmal in Folge mindestens drei Tore und seit elf Duellen ging keine Mannschaft ohne eigenen Treffer vom Feld. In Wolfsburg fielen immer mindestens zwei Tore.

Der VfL ist drei Heimspiele sieglos und gewann von den letzten zwölf Sonntagsspielen nur eines. Die TSG verlor auswärts viermal in Folge und nähert sich dem Vereinsrekord (sechs in 2022/23). VfL-Coach Niko Kovac steht vor seinem 175. Bundesligaspiel, Kollege Pellegrino Matarazzo vor seiner 50. Niederlage in der Bundesliga.

RB Leipzig – Union Berlin (So., 17:30 Uhr)

Das einzige Ost-Derby der Liga wird zum Krisenduell und garantiert Rekorde. RB ist nach drei Niederlagen 2024 noch punktlos – vier Pleiten gab es nie im Oberhaus, ebenso wenig wie drei in Folge zuhause.

Union kommt als Fünfzehnter nach Sachsen und ist auswärts acht Spiele sieglos – schon Vereinsrekord. Nur eine von zwei Serien kann reißen! Eventuell kommt ein Novum hinzu, in der Bundesliga spielte man nie Unentschieden (4-0-5).