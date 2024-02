Bundesliga: Als Eberl einen Bayern-Bonus witterte

Ab dem 01. März wird Eberl diesen Posten nun übernehmen und eine Reihe an Baustellen abarbeiten müssen. Immerhin: Ein Ärgernis aus der Vergangenheit dürfte ihm dabei erspart bleiben.

Was dahinter steckt? Eberls damaliger Verein Borussia Mönchengladbach spielte 2016 in der Champions League und musste am Dienstag unter der Woche ein enttäuschendes 1:1 gegen Celtic Glasgow hinnehmen.