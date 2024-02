Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – 1. FSV Mainz 05, 2:1 (1:1)

Der Gastgeber erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 30.210 Zuschauern durch Granit Xhaka bereits nach drei Minuten in Führung. Der FSV hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Dominik Kohr den Ausgleich (8.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Robert Andrich traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Leverkusen (68.). Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Jessic Ngankam von Mainz mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (80.). Wenig später kamen Piero Hincapié und Nathan Tella per Doppelwechsel für Amine Adli und Jeremie Frimpong auf Seiten von Bayer 04 Leverkusen ins Match (83.). Unter dem Strich verbuchte Bayer gegen den 1. FSV Mainz 05 einen 2:1-Sieg.