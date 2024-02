Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München, 3:0 (1:0)

Mit Bayer und dem FCB trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien Leverkusen aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Bayer 04 Leverkusen den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. 2:2 hatte das Endergebnis gelautet.

Per Rechtsschuss traf Josip Stanišić vor 30.210 Zuschauern zum 1:0 für Bayer. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den der Tabellenführer für sich beanspruchte. Álex Grimaldo beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten der Heimmannschaft über die Linie (50.). In der 60. Minute stellten die Bayern personell um: Per Doppelwechsel kamen Joshua Kimmich und Thomas Müller auf den Platz und ersetzten Dayot Upamecano und Aleksandar Pavlović. Leverkusen baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Frimpong in der 95. Minute traf. Ein starker Auftritt ermöglichte Bayer 04 Leverkusen am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den FC Bayern München.