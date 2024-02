Bundesliga: Borussia Dortmund – Sport-Club Freiburg, 3:0 (2:0)

Per Rechtsschuss traf Donyell Malen vor 81.365 Zuschauern zum 1:0 für Borussia Dortmund. Nach nur 23 Minuten verließ Manuel Gulde vom SC das Feld, Attila Szalai kam in die Partie. Das 2:0 des BVB stellte Malen per Rechtsschuss sicher. In der 52. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. In der 59. Minute stellte Freiburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Ritsu Dōan und Noah Weißhaupt auf den Platz und ersetzten Michael Gregoritsch und Vincenzo Grifo. Niclas Füllkrug überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Dortmund (87.). Letztlich fuhr Borussia Dortmund einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.