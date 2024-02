Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – SV Darmstadt 98 (Samstag, 15:30 Uhr)

Nach 13 sieglosen Ligaspielen in Serie will Darmstadt gegen die Borussia dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Zuletzt musste sich Gladbach geschlagen geben, als man gegen den FC Bayern München die neunte Saisonniederlage kassierte. Am letzten Samstag verlief der Auftritt des SV Darmstadt 98 ernüchternd. Gegen Bayer 04 Leverkusen kassierte man eine 0:2-Niederlage. Im Hinspiel fand sich beim Stand von 3:3 kein Sieger. Wird es im Rückspiel anders?

Gegenwärtig rangiert Borussia Mönchengladbach auf Platz 13, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. In der Verteidigung der Heimmannschaft stimmt es ganz und gar nicht: 41 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. In den jüngsten fünf Auftritten brachte die Borussia nur einen Sieg zustande.