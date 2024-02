Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Nach fünf sieglosen Ligaspielen in Serie will Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum 1848 dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Am letzten Spieltag kassierte die Borussia die zehnte Saisonniederlage gegen RB Leipzig. Der VfL siegte im letzten Spiel gegen den FC Bayern München mit 3:2 und liegt mit 25 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 3:1 für Gladbach.