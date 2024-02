Bundesliga: BVB-Fans erzwingen Spielunterbrechung

Was war passiert? Beim Stand von 1:0 flogen ab der 36. Minute beim Heimspiel gegen den SC Freiburg (JETZT im SPORT1 -LIVETICKER) von der Südtribüne Schokoladentaler und Tennisbälle. Schiedsrichter Harm Osmers bat zu einer außerplanmäßigen Pause. Ordner räumten die Gegenstände mit Schneeschippen und Laubbläsern vom Platz. BVB-Kapitän Emre Can sprach vor der Südtribüne mit Ultra-Vertretern. Gregor Kobel reagierte gelassen und nutzte die Unterbrechung, um einen der Tennisbälle mit dem Fuß hochzuhalten.

Zusätzlich zu den fliegenden Bällen und Talern wurden auf der Dortmunder Süd zahlreiche Banner enthüllt. Auf diesen stand unter anderem: „Nein zu Investoren in der DFL!“, „@DFL steigende Einnahmen - fallende Werte“, „DFL: Bock auf blutiges Geld?“, „CVC: Erst Tipico, jetzt Bundesliga? Ihre Zukunft in unsicheren Händen!“

Malen trifft doppelt

Nach rund zehn Minuten konnte Osmers die Partie fortsetzen, folglich wurden in der ersten Hälfte zwölf Minuten nachgespielt. Der BVB ging mit einer 2:0-Führung in die Pause. Donyell Malen erzielte einen Doppelpack (16., 45.+7).

Die Proteste hatten in der vergangenen Woche neue Dynamik gewonnen. Am Samstag verursachten Fans mit einem Tennisball-Regen in Berlin eine mehr als halbstündige Unterbrechung des Zweitliga-Topspiels zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV. Auch in der Bundesliga waren mehrere Begegnungen unterbrochen, aber deutlich kürzer.