Bundesliga: BVB patzt! Heidenheim profitiert von torloser Partie und erkämpft sich einen Punkt

Der Siegesfluch vom BVB gegen Heidenheim hält an. Trotz einer leichten Verbesserung in der zweiten Hälfte, blieb Dortmund weitestgehend ungefährlich und war den Heidenheimern in puncto xGoals gar unterlegen (0,67 zu 1,12).

Sancho nicht rechtzeitig fit

Heidenheim anfangs noch überlegen

Heidenheim hingegen, gewann 60 Prozent der Zweikämpfe und setzte Dortmund damit stark unter Druck. Die größte Chance des Spiels hatte Heidenheim in der 14. Minute, als Kleindienst nach einem katastrophalen Rückpass von Özcan alleine vor dem offenen Tor stand, aber den Ball knapp am Tor vorbeischlenzte. Auch in der 16. Minute verpasste Kleindienst nur knapp das Tor - mit einem Kopfball. Dortmunds vermeintlicher Treffer wurde vom VAR wegen einer Abseitsposition in der 27. Minute zurückgenommen.