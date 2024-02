Bundesliga: Eintracht Frankfurt – VfL Bochum 1848, 1:1 (1:1)

57.500 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Frankfurt schlägt – bejubelten in der 14. Minute den Treffer von Omar Marmoush zum 1:0. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Moritz Broschinski bereits wenig später besorgte (17.). Nach nur 21 Minuten verließ Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt das Feld, Donny van de Beek kam in die Partie. Ohne weitere Tore ging es in die Pause. Die Eintracht stellte in der 84. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Jean Bahoya, Elias Baum und Sebastian Rode für Ansgar Knauff, Philipp Max und van de Beek auf den Platz. Als Schiedsrichter Sven Jablonski das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.