Bundesliga: Eintracht Frankfurt – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag trifft die Eintracht auf den VfL. Am vergangenen Spieltag verlor Frankfurt gegen den 1. FC Köln und steckte damit die fünfte Niederlage in dieser Saison ein. Zuletzt spielte Bochum unentschieden – 1:1 gegen den FC Augsburg. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.