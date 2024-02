Bundesliga: FC Augsburg – RB Leipzig, 2:2 (1:1)

Phillip Tietz brachte den Gast in der 35. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Loïs Openda vollendete in der 39. Minute vor 28.510 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Benjamin Šeško brachte RB nach 52 Minuten die 2:1-Führung. Ermedin Demirović versenkte den Ball in der 60. Minute im Netz von Leipzig. In der 67. Minute stellte RB Leipzig personell um: Per Doppelwechsel kamen Eljif Elmas und Nicolas Seiwald auf den Platz und ersetzten Dani Olmo und Kevin Kampl. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Augsburg und RB die Punkte teilten.