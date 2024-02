Bundesliga: FC Augsburg – Sport-Club Freiburg (Sonntag, 19:30 Uhr)

Nach vier Partien ohne Sieg braucht der FCA mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Sonntag, im Spiel gegen Freiburg. Beim 1. FSV Mainz 05 gab es für Augsburg am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Zuletzt spielte der Sport-Club Freiburg unentschieden – 3:3 gegen Eintracht Frankfurt. Gelingt die Wiedergutmachung? Der FC Augsburg möchte den letzten Auftritt, als man gegen den SC verlor (0:2), vergessen machen.