Bundesliga: FC Bayern dominiert Gladbach: Torspektakel am 20. Bundesliga-Spieltag

Auf dem grünen Rasen des 20. Spieltags der Bundesliga lieferten sich der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach ein packendes Duell. Die Treffer fielen wie Perlen auf einer Kette: In der 35. Minute erzielte Nico Elvedi das erste Tor für die Fohlen nach Vorlage von Jordan Siebatcheu. Doch der FC Bayern ließ sich nicht unterkriegen und antwortete prompt mit einem Treffer von Aleksandar Pavlovic in der 45. Minute.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die zweite Halbzeit brachte den Münchnern weitere Tore durch Harry Kane in der 70. Minute und Matthijs de Ligt in der 86. Minute, wobei letzterer von Leroy Sané vorbereitet wurde. Ein einziger gelber Karton wurde in der 30. Minute an Florian Neuhaus von den Fohlen für Handspiel ausgestellt. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten und einem glücklichen Führungstreffer der Fohlen, behielten die Bayern die Oberhand und sicherten sich einen verdienten Sieg.

Bayern und Gladbach: Änderungen in der Startelf

In der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach gab es einige Änderungen in den Startaufstellungen beider Mannschaften. Bayern-Trainer Tuchel konnte wieder auf Rechtsverteidiger Mazraoui setzen, der nach seinem Ausscheiden aus dem Africa Cup mit Marokko wieder einsatzbereit war. Er ersetzte Guerreiro auf der rechten Abwehrseite, der wiederum auf der Bank Platz nehmen musste. Müller rückte für den verletzten Coman in die Startelf.

Auch bei den Fohlen gab es zwei Wechsel. Trainer Seoane brachte Reitz und Ngoumou neu in die Startelf, während Kone und Hack vorerst auf der Bank Platz nahmen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Trotz des Sieges im Hinspiel gegen Mönchengladbach kämpfte der FC Bayern weiterhin mit einer dünnen Personaldecke. Coman, Gnabry, Kim, Kimmich, Laimer, Sarr und Upamecano standen alle aufgrund von Verletzungen nicht zur Verfügung. Zudem drohten de Ligt und Sane eine Gelbsperre. Mit Boey und Zaragoza konnten die Bayern ihren dezimierten Kader jedoch etwas aufstocken.

Die Saison der Fohlen war bisher durchwachsen. Mal gewinnt man, mal verliert man, mal überrascht man gegen ein Bayer Leverkusen mit einem ermauerten Punktgewinn.

So starteten beide Mannschaften in die Partie:

FC Bayern München: Manuel Neuer - Matthijs de Ligt, Alphonso Davies, Noussair Mazraoui, Eric Dier - Leon Goretzka, Leroy Sané, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Thomas Müller - Harry Kane

{ "placeholderType": "MREC" }

Borussia Mönchengladbach: Moritz Nicolas - Nico Elvedi, Marvin Friedrich, Joe Scally, Luca Netz - Franck Honorat, Julian Weigl, Florian Neuhaus, Nathan Ngoumou, Rocco Reitz - Jordan Siebatcheu.

Überraschende Führung für Gladbach

Die erste Halbzeit des 112. Bundesligaduells zwischen FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach begann mit einem dominanten Bayern-Team und verteidigenden Fohlen. In der 4. Minute eröffneten die Bayern den Torreigen mit einem feinen Angriff über die rechte Seite, bei dem Sane das Leder an die Unterkante der Latte schickte. Trotz der kontinuierlichen Angriffe der Bayern, konnte Gladbach das Spiel in der 35. Minute auf den Kopf stellen. Nach einem Fehlpass von Neuer konnte Elvedi den Ball erobern und nach einem Doppelpass mit Jordan die Führung für die Fohlen erzielen. Dieser Führungstreffer war eine Überraschung, da die Fohlen bis dahin kaum offensive Aktionen zeigten. Doch die Bayern ließen sich nicht unterkriegen und konnten kurz vor der Halbzeitpause durch Pavlovic, nach einem brillanten Pass von Müller, ausgleichen. Die erste Halbzeit endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Bayern dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen und die ersten Torschüsse kamen von den Fohlen. Trotzdem änderte sich das Gesamtbild des Spiels nicht und die Bayern machten weiter Druck. In der 70. Minute konnten die Bayern durch Kane in Führung gehen. Dieses Tor war eher ein Zufallsprodukt, nachdem Goretzka den Ball im hohen Bogen an die Fünferlinie hob und Kane nach einem Fehler von Nicolas abstauben konnte. Trotz der Führung der Bayern, gab Gladbach nicht auf und versuchte immer wieder, offensive Akzente zu setzen. Doch in der 86. Minute entschied de Ligt das Spiel für die Bayern, indem er einen Freistoß von Sane mit einem wuchtigen Kopfball ins Tor beförderte. Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für Bayern München, die damit ihre Dominanz in der Bundesliga unterstrichen.

Bayern bezwingt Gladbacher Widerstand

Es war ein Spiel, das mehr Anstrengung erforderte, als es den Bayern lieb war, doch am Ende war es ein verdienter Sieg, der ohne Zittern eingefahren wurde. Die Führung der Gladbacher wurde schon rasch korrigiert. Die zweite Halbzeit bot wenig mitreißende Momente, doch Kane sorgte mit seinem Abstaubertor für die ersehnte Erlösung. Mit de Ligts Treffer wurde die Entscheidung besiegelt.

Obwohl die Partie nicht den erwarteten Nervenkitzel bot, zeigte sie die Stärke und Entschlossenheit der Bayern, die trotz anfänglicher Rückschläge den Sieg nicht aus den Augen verloren. Die Fohlen hingegen werden sich auf die Suche nach Antworten begeben müssen, wie man gegen solch einen dominanten Gegner bestehen kann.

So endete die Partie mit einem FC Bayern München, das seine Dominanz unter Beweis stellte, und einem Borussia Mönchengladbach, das trotz Niederlage Kampfgeist zeigte.

Hier können Sie einen Blick auf die aktuelle Tabelle werfen oder sich die anderen Ergebnisse anschauen.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

-----