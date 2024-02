Bundesliga: FC Bayern München – RB Leipzig, 2:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Bayern und Leipzig ohne Torerfolg in die Kabinen. 75.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den FC Bayern München schlägt – bejubelten in der 56. Minute den Treffer von Harry Kane zum 1:0. In der 65. Minute stellte die Heimmannschaft personell um: Per Doppelwechsel kamen Konrad Laimer und Mathys Tel auf den Platz und ersetzten Thomas Müller und Leroy Sané. Benjamin Šeško versenkte den Ball in der 70. Minute im Netz des FCB. Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Kane in der Nachspielzeit zu und erzielte den Führungstreffer für die Bayern. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Sascha Stegemann feierte der FC Bayern München einen dreifachen Punktgewinn gegen RB Leipzig.