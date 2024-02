Bundesliga: Gladbach und Darmstadt: Torloses Remis trotz Leistungssteigerung und Fan-Protesten

Am 21. Spieltag der Bundesliga endete das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und SV Darmstadt 98 mit einem torlosen Unentschieden. Trotz Leistungssteigerung der Fohlen im zweiten Durchgang, war kein Team in der Lage, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Lilien verteidigten leidenschaftlich und hielten bis zur Schlussphase mit, ohne jedoch eine zwingende Torchance zu kreieren. Das Spiel war geprägt von einer Protestaktion der Gladbacher Fans gegen geplante Investoren, die für eine längere Unterbrechung sorgte. Die Darmstädter Spieler Christoph Zimmermann, Tim Skarke, Marcel Schuhen, Andreas Müller und Matej Maglica sahen im Laufe des Spiels Gelbe Karten.

Umstellungen nach Niederlagen

Nach der Niederlage gegen die Bayern gab es bei Borussia Mönchengladbach einige personelle Wechsel. Mit Ko Itakura, der nach Japans Aus beim Asien-Cup zurückkehrte, und Maximilian Wöber, der nach einer Erkrankung wieder fit war, wurden zwei wichtige Säulen in der Defensive wieder in die Startelf eingebunden. Auch Manu Koné und Robin Hack erhielten das Vertrauen des Trainers und durften von Beginn an aufs Feld. Für sie mussten N'Goumou, Friedrich, Scally und Reitz auf der Bank Platz nehmen. Ähnlich erging es Darmstadt, die nach ihrer Niederlage drei Wechsel vornahmen. Neuzugang Sebastian Polter feierte sein Startelfdebüt, während Marvin Mehlem und Klaus Gjasula ebenfalls in die Startformation rückten. Pfeiffer und Vilhelmsson mussten dafür auf der Bank Platz nehmen, Holtmann fehlte aufgrund muskulärer Probleme.

So starteten beide Mannschaften in die Partie:

Protestaktion unterbricht Spiel

Die erste Halbzeit des Spiels zwischen Mönchengladbach und Darmstadt war geprägt von einer Protestaktion der Gladbacher Kurve, die das Spiel für eine längere Zeit unterbrach. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Spiel durchaus unterhaltsam mit einigen guten Strafraumaktionen auf beiden Seiten. Nach der erzwungenen Pause kam jedoch ein Bruch ins Spiel und es wurde eine eher zähe Angelegenheit. Die Borussia übernahm zunehmend die Initiative, während Darmstadt mit lang gespielten Bällen nicht mehr so durchkam wie in den ersten Minuten. Dennoch blieb es nach dem ersten Durchgang torlos 0:0. Verletzungsbedingt mussten Franjic und Jordan das Feld verlassen und wurden durch Müller und Plea ersetzt.

Torlose zweite Halbzeit

Borussia und Darmstadt: Nullnummer

Die Partie wird jedoch nicht nur wegen des torlosen Remis in Erinnerung bleiben, sondern auch wegen der Protestaktion der Gladbacher Kurve. Die Fans protestierten gegen geplante Investorenpläne, was zu einer längeren Unterbrechung des Spiels führte. Ein Wochenende der leisen Töne in der Bundesliga, das dennoch seine eigenen Geschichten schrieb. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass Leidenschaft und Kampfgeist allein nicht immer für den erhofften Sieg ausreichen. Aber auch, dass ein Punkt in der Bundesliga hart erkämpft und nie geschenkt ist.