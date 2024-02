Bundesliga heute: Augsburg - Freiburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der FC Augsburg auf den SC Freiburg. Die Partie findet um 19:30 Uhr statt und verspricht interessante Entwicklungen, wenn man die bisherige Statistik der beiden Teams betrachtet. Der SC Freiburg hat eine beeindruckende Siegesserie gegen den FC Augsburg vorzuweisen, mit sechs gewonnenen Spielen in Folge und insgesamt zehn ungeschlagenen Partien gegen den FCA. Besonders hervorzuheben ist dabei die Leistung von Vincenzo Grifo, der bereits zum fünften Mal in dieser Saison per Elfmeter traf. Der FC Augsburg hingegen hat eine schwierige Phase hinter sich, mit nur einem Sieg aus den letzten neun Spielen und vier Spielen ohne Sieg.

FC Augsburg: Auf der Suche nach einem Heimsieg

Die Augsburger stehen mit 23 Punkten nach 22 Spieltagen einen Punkt schwächer da als in der Vorsaison zum Vergleichszeitpunkt. Besonders zu Hause wartet der FC Augsburg nun seit vier Bundesliga-Spielen auf einen Sieg. Die letzte längere Durststrecke in der heimischen WWK-Arena erlebten die Augsburger in der Saison 2020/21, als sie sechs Heimspiele in Folge nicht gewinnen konnten. Ein weiterer Negativrekord: Der FC Augsburg ist das einzige Team in Europas fünf großen Ligen, das in dieser Saison noch ohne Weiße Weste ist.

SC Freiburg: Starke Offensive, schwache Defensive

Trotz der beeindruckenden Siegesserie gegen Augsburg, hat der SC Freiburg seine eigenen Probleme. Die Breisgauer sind seit vier Bundesliga-Spielen sieglos und haben in jedem ihrer letzten vier Spiele drei Gegentreffer kassiert. Mit 14 Gegentoren stellen sie die schwächste Defensive der Rückrunde. Allerdings ist ihre Offensive stark, insbesondere in der Schlussviertelstunde der ersten Spielhälfte, in der sie bereits zehn Mal trafen. Ein weiterer Pluspunkt: Der SC Freiburg schoss 48% seiner Tore in dieser Bundesliga-Saison nach einer Standard-Situation – nur der 1. FC Köln kommt auf einen höheren Anteil an Standardtoren.

Wird FC Augsburg gegen Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCA gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

