Bundesliga heute: Augsburg - Leipzig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Mit 36 Punkten nach 20 Spielen steht Leipzig genauso gut da wie in der vorherigen Saison. Der FC Augsburg hingegen verlor zuletzt zum ersten Mal seit November 2022 wieder zwei Heimspiele in Folge. In den ersten acht Heimspielen der Saison 2023/24 gab es nur eine Niederlage. Leipzig konnte nur eines der letzten fünf Auswärtsspiele gewinnen. Mit dem 2:0-Sieg gegen Union am 20. Spieltag konnte Leipzig eine Serie von zehn Spielen ohne „Weiße Weste“ beenden.

Macht sich die Standardstärke von Leipzig bezahlt?

RB Leipzig zeigte in dieser Saison eine besondere Stärke bei Standardsituationen. Mit 15 Toren nach Standards teilen sie sich den Ligahöchstwert mit Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern. Der FC Augsburg hingegen kassierte bereits 15 Gegentore nach Standards, mehr als jedes andere Team. Leipzig konnte zudem fünf Tore nach Kontersituationen erzielen, nur Bayern München und Borussia Dortmund haben mehr Konter-Tore. Augsburg ist neben Frankfurt das einzige Team ohne Konter-Gegentor. Leipzigs Lois Openda traf erstmals in der Bundesliga in drei Spielen in Folge und stellte einen neuen Rekord auf: Er ist der erste Belgier mit 14 Toren in einer Bundesligasaison. Nur die Bayern-Spieler Leroy Sané und Harry Kane waren in dieser Saison an mehr Schüssen direkt beteiligt als Openda.