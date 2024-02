Bundesliga heute: Bremen - Darmstadt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Duell zwischen dem SV Werder Bremen und dem SV Darmstadt 98 verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Darmstadt hat gegen keinen anderen Verein so viele Punkte in der Bundesliga geholt wie gegen Werder Bremen. Sieben der neun Duelle im Oberhaus konnten die Lilien für sich entscheiden oder zumindest einen Punkt holen. Trotz der beeindruckenden Bilanz gegen Bremen, befindet sich Darmstadt in einer schwierigen Phase. Sie sind seit 15 Bundesliga-Spielen ohne Sieg und spielen mit nur zwölf Punkten nach 22 Partien ihre geteilt schwächste Bundesliga-Saison.

Werder Bremen: Starke Rückrunde trotz Aufsteiger-Fluch

Darmstadt 98: Schwache Saison trotz starker Bilanz gegen Bremen

Der SV Darmstadt befindet sich trotz der starken Bilanz gegen Bremen in einer schwierigen Phase. Sie sind aktuell seit 15 Bundesliga-Spielen sieglos und stellen mit 51 Gegentoren die schwächste Abwehr dieser Saison. Darmstadt gab in dieser Bundesliga-Saison nur 80 Schüsse auf das gegnerische Tor ab, was die geringste Anzahl aller Mannschaften ist. Zudem kassierte Darmstadt die ligaweit meisten Gegentore per Kopf. Trotz der schwachen Saison konnte Darmstadt in der Hinrunde einen 4:2 Sieg gegen Bremen einfahren, was einer von nur zwei Siegen in dieser Saison war.