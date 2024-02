Bundesliga heute: Bremen - Heidenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag trifft der SV Werder Bremen um 15.30 Uhr auf den 1. FC Heidenheim. Trotz der letzten beiden Niederlagen gegen Heidenheim, hat Bremen zu Hause noch nie gegen den FCH verloren und konnte das letzte Heimspiel mit einem klaren 3:0 für sich entscheiden. Allerdings hat Werder-Coach Ole Werner bisher noch kein einziges seiner fünf Pflichtspiele gegen Heidenheim gewinnen können, was die Partie besonders brisant macht. Hinzu kommt, dass Bremen die einzige Mannschaft ist, die in der Bundesliga-Hinrunde beide Duelle gegen die Aufsteiger SV Darmstadt und FC Heidenheim verlor.

Bestätigt Werder seine gute Form?

Sowohl Werder Bremen als auch der 1. FC Heidenheim sind aktuell seit sieben Bundesliga-Spielen unbesiegt. Für Werder ist dies die längste Serie seit dem Herbst 2020, für den FCH die längste im Oberhaus. Werder konnte sogar die ersten drei Rückrundenspiele gewinnen, was ihnen zuvor nur 2014/15 und in der Double-Saison 2003/04 gelang. Heidenheim hingegen konnte nur eines der zehn Auswärtsspiele in der Bundesliga gewinnen, holte aber aus den letzten drei Auswärtsspielen immerhin fünf Punkte.

In Bezug auf die Spielerstatistiken sticht besonders Marvin Ducksch hervor, der mit neun Toren in dieser Bundesliga-Saison mehr als doppelt so viele erzielte wie nach 20 Spieltagen der Vorsaison. Gegen keinen Verein traf er öfter als gegen den FC Heidenheim. Auch Bremens Torhüter Michael Zetterer zeigt sich in guter Form und konnte bereits vier Mal ohne Gegentor bleiben. Auf der anderen Seite war Heidenheims Tim Kleindienst im Hinspiel gegen Bremen an drei Toren direkt beteiligt und könnte auch heute wieder eine entscheidende Rolle spielen. In Sachen Schussstatistik hat Bremen mit 222 Schüssen die zweitwenigsten der Liga, während Heidenheim die zweitmeisten gegnerischen Abschlüsse zuließ. Es bleibt abzuwarten, ob diese Statistiken heute eine Rolle spielen werden.

Wird SV Werder Bremen gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SVW gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----