Bundesliga heute: BVB - Freiburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Borussia Dortmund empfängt heute Abend den SC Freiburg im Signal Iduna Park. Das Match, das um 20:30 Uhr beginnt, ist ein Wiedersehen zwischen zwei Teams, die in der Vergangenheit einige interessante Duelle geliefert haben.

Die Statistik spricht klar für die Borussia: Unter Christian Streich hat der SC Freiburg gegen kein anderes Team so viele Bundesliga-Spiele verloren wie gegen Borussia Dortmund. Insgesamt 17 Niederlagen mussten die Breisgauer in 22 Duellen hinnehmen. Darüber hinaus hat Dortmund gegen kein anderes aktuelles Bundesliga-Team eine so hohe Siegquote (66%) und einen so hohen Punkteschnitt (2.2) wie gegen Freiburg.

Die Schlüsselspieler und ihre Form

Beide Teams haben Schlüsselspieler, die in der Lage sind, das Spiel zu entscheiden. Für Freiburg ist Vincenzo Grifo der Mann der Stunde. Er war im Jahr 2024 an vier der fünf Freiburger Bundesliga-Tore direkt beteiligt und bereitete beim 2:4 in der Hinrunde gegen Dortmund beide Freiburger Tore vor.

Auf der anderen Seite hat Dortmunds Marcel Sabitzer gegen keinen anderen Verein in der Bundesliga so viele Tore geschossen wie gegen den SC Freiburg. In seinen vier BL-Spielen im Jahr 2024 sammelte er schon zwei direkte Torbeteiligungen, so viele wie in seinen ersten elf BL-Spielen für den BVB zusammen.

Die aktuelle Form und die historische Bilanz

Die aktuelle Form der beiden Teams könnte unterschiedlicher nicht sein. Borussia Dortmund hat in diesem Jahr in der Bundesliga erst ein Gegentor kassiert, weniger als alle anderen Teams. In den vier Spielen 2024 wahrte der BVB bereits drei Weiße Westen, genauso viele wie in den ersten 16 BL-Spielen dieser Saison zusammen.

Der SC Freiburg hingegen hat mit sechs Auswärtsniederlagen in dieser Bundesliga-Saison bereits jetzt so viele kassiert wie in der gesamten Vorsaison. Zudem hat Freiburg nur eins der letzten fünf Bundesliga-Spiele gewonnen und verlor zuletzt erstmals seit September wieder zwei Bundesliga-Spiele in Folge. Die historische Bilanz spricht ebenfalls für Dortmund, das keins der letzten 35 Bundesliga-Heimspiele an einem Freitagabend verloren hat. Der SC Freiburg hingegen gewann in diesem Jahrtausend nur eins seiner 15 BL-Auswärtsspiele an einem Freitag.

Wird Borussia Dortmund gegen SC Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BVB gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

