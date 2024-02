Bundesliga heute: BVB - Hoffenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Borussia Dortmund trifft heute um 17:30 Uhr auf TSG Hoffenheim in einem Spiel, das auf den ersten Blick eine klare Angelegenheit zu sein scheint. Die Dortmunder haben ihre letzten acht Pflichtspiele gegen die TSG Hoffenheim ungeschlagen überstanden und sogar die letzten sechs Duelle in Folge gewonnen. Das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 1:0 Sieg für Dortmund in der 2. DFB-Pokalrunde dieser Saison. Dieses Spiel markiert das 35. Duell der beiden Klubs, gegen kein anderes Team hat die TSG so viele Pflichtspiele im deutschen Profifußball absolviert. Dortmunds Trainer Edin Terzic hat bisher alle seine vier Pflichtspiel-Begegnungen gegen Pellegrino Matarazzo, den Trainer der TSG, gewonnen.

Borussia Dortmunds beeindruckende Form gegen Hoffenheims Kampf um Punkte

Im Jahr 2024 ist Borussia Dortmund neben Bayer 04 Leverkusen das einzige Team in der Bundesliga, das noch ungeschlagen ist. Mit vier Siegen und zwei Unentschieden haben sie 14 Punkte gesammelt, nur Leverkusen hat mehr Punkte (16). Auf der anderen Seite ist die TSG Hoffenheim neben Darmstadt das einzige Team in der Bundesliga, das 2024 noch sieglos ist und lediglich drei Punkte aus sechs Spielen geholt hat. Nachdem die TSG Hoffenheim ihre ersten fünf Auswärtsspiele dieser Bundesliga-Saison gewonnen hat, sind sie nun seit sechs Spielen in der Fremde sieglos.

Schlüsselspieler und Statistiken im Fokus

Borussia Dortmunds Niclas Füllkrug war in seinen letzten beiden Bundesliga-Heimspielen jeweils an drei Toren direkt beteiligt. Nur gegen Bochum hat er mehr Tore erzielt als gegen die TSG (5). Auf der anderen Seite hat TSG Hoffenheims Andrej Kramaric nur gegen Hertha BSC mehr Bundesliga-Tore erzielt als gegen Borussia Dortmund (9). Im Hinspiel am 6. Spieltag traf er per Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1. Es wird interessant sein zu sehen, ob diese Spieler erneut eine entscheidende Rolle spielen werden. Eine weitere bemerkenswerte Statistik ist, dass Borussia Dortmund in diesem Jahr in sechs Bundesliga-Spielen nur zwei Gegentore kassiert hat, weniger als jedes andere Team. Die TSG Hoffenheim hat dagegen bereits elf Gegentore kassiert, nur der SC Freiburg hat mehr Gegentore zugelassen.

Wird Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BVB gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

