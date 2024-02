Bundesliga heute: Darmstadt - Stuttgart LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der SV Darmstadt 98 auf den VfB Stuttgart. Das Match findet am 17. Februar 2024 um 15:30 Uhr statt. Der VfB Stuttgart hat eine beeindruckende Bilanz gegen den SV Darmstadt 98, mit keiner Niederlage in ihren sieben Bundesliga-Spielen gegen die Lilien. Der VfB hat gegen kein anderes Team, gegen das sie mindestens gleich oft in der Bundesliga angetreten sind, einen so guten Punkteschnitt wie gegen den SVD (2.43 Punkte/Spiel). Deniz Undav, der 14 Tore in seinen ersten 18 Bundesliga-Spielen für den VfB Stuttgart schoss, hat den Klubrekord eingestellt.

Stuttgarts beeindruckende Form gegen Darmstadts Negativrekord

Trotz ihrer beeindruckenden Bilanz gegen Darmstadt, hat Stuttgart in den letzten sieben Auswärtsspielen gegen Aufsteiger nicht gewinnen können (3U 4N). Darmstadt hingegen wartet seit 14 Bundesliga-Partien auf einen Sieg (5U 9N), was einen neuen negativen Vereinsrekord darstellt. Die Lilien blieben zuletzt auch dreimal in Folge torlos. Im Gegensatz dazu gewann der VfB Stuttgart jedes seiner letzten drei Bundesliga-Spiele und spielt mit 43 Punkten nach 21 Partien seine beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Mit 49 Saisontoren stellt der VfB die drittbeste Offensive der Bundesliga, während Darmstadt mit 49 Gegentoren die schwächste Defensive hat.

Schlüsselspieler und taktische Überlegungen

Matej Maglica, der beste Luftzweikämpfer der Lilien, wird dem SV Darmstadt 98 wegen einer Gelbsperre fehlen. Dies könnte ein entscheidender Faktor im Spiel sein, da er bereits zum vierten Mal in dieser Bundesliga-Saison gesperrt ist. Auch der beste Lilien-Torjäger dieser Saison, Tim Skarke, wird gesperrt fehlen. Für Stuttgart hat Maximilian Mittelstädt in den letzten zwei Spielen getroffen und dabei gleich viele Tore erzielt wie in seinen ersten 162 Bundesliga-Spielen zusammen. Pascal Stenzel, der zwei Assists gegen Mainz lieferte, könnte ebenfalls eine Schlüsselrolle spielen. Es bleibt abzuwarten, wie diese Faktoren das Spiel beeinflussen werden.

Wird SV Darmstadt 98 gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird D98 gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----