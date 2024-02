Bundesliga heute: FC Bayern - Gladbach LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der FC Bayern empfängt Borussia Mönchengladbach am Samstagnachmittag - und Trainer Thomas Tuchel wartet mit mehreren Überraschungen in der Startelf des Rekordmeisters auf.

So spielt Bayern-Urgestein Thomas Müller von Beginn an. Juwel Mathys Tel sitzt zunächst wieder auf der Bank. Auch Raphael Guerreiro, zuletzt Stammspieler, muss für Leon Goretzka weichen.

Die Fohlen haben gegen die Bayern mehr Siege errungen als jedes andere Team, eine Statistik, die sie sicherlich ausbauen möchten. Thomas Müller, der gegen kein anderes Team so viele Bundesliga-Spiele bestritten hat wie gegen Gladbach, steht vor seinem 500. Sieg im 690. Pflichtspiel für den FC Bayern. Dies wäre ein Meilenstein, den noch kein anderer Spieler seit dem Bundesliga-Aufstieg des FCB erreicht hat. Trotz der beeindruckenden Bilanz der Bayern in dieser Saison, mit 47 Punkten nach 19 Spielen, ihrer besten Leistung seit sechs Jahren, haben sie nur eines der letzten sechs Pflichtspiele gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen.

Bayerns Offensive gegen Gladbachs Defensive

Die Bayern stellen mit 56 Toren den besten Angriff in dieser Bundesliga-Saison, während Borussia Mönchengladbach mit 38 Gegentoren die zweitschwächste Defensive nach dem SV Darmstadt aufweist. Die Bayern haben auch die meisten Schüsse in der Liga abgegeben (381), während Gladbach die meisten zugelassen hat (332). Trotz der schwachen Defensive von Gladbach, haben sie in dieser Saison nur ein Auswärtsspiel verloren und konnten beim 0:0 in Leverkusen ihre erste Weiße Auswärts-Weste dieser Saison erreichen.