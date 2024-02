Bundesliga heute: Frankfurt - Bochum LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Eintracht Frankfurt empfängt heute um 15.30 Uhr den VfL Bochum in einem Bundesliga-Match, das eine spannende Begegnung verspricht. Die Statistiken sprechen für den VfL Bochum, der in der Bundesliga gegen kein anderes Team so viele Siege feierte wie gegen Eintracht Frankfurt (25). Zudem spielte Bochum gegen die Hessen am häufigsten zu null (20-mal). Unter Trainer Thomas Letsch ist Bochum gegen Frankfurt noch ungeschlagen (1S 2U), und die beiden Duelle im Jahr 2023 endeten jeweils 1:1. Allerdings hat Bochum auswärts bei Eintracht Frankfurt nur eins der letzten 18 Pflichtspiele gewonnen und ist seit sieben Pflichtspielen sieglos.

VfL Bochum: Auswärtsfluch und Elfmeterpech

Trotz der beeindruckenden Bilanz von Bochum gegen Frankfurt, hat die Eintracht in dieser Saison eine starke Heimleistung gezeigt. Die Hessen gewannen die letzten drei Bundesliga-Heimspiele und verloren saisonübergreifend nur eins der letzten 19 Bundesliga-Heimspiele. Allerdings muss Frankfurt heute auf Tuta und Niels Nkounkou verzichten, die beide in Köln Gelb-Rot sahen. Insgesamt kassierten die Hessen in dieser Bundesliga-Saison vier Platzverweise – mehr als in den drei Spielzeiten zuvor zusammen (3).

Der VfL Bochum hingegen hat auswärts einige Schwierigkeiten. Die Mannschaft verlor zuletzt erstmals seit rund einem Jahr drei Bundesliga-Auswärtsspiele in Folge und gewann saisonübergreifend nur eins der letzten 14 Gastspiele. Hinzu kommt, dass Bochum in dieser Saison bereits 13 Punkte nach Führungen verspielte und nur zwei Punkte nach Rückständen holte. Ein weiteres Problem für Bochum ist die hohe Anzahl an Elfmeterentscheidungen gegen sie. Seit der Bundesliga-Rückkehr im Sommer 2021 wurde zum 30. Mal ein Elfmeter gegen den VfL Bochum gepfiffen – gegen kein anderes Team in diesem Zeitraum mehr als 16. Umgekehrt erhielt der VfL in dieser Phase selbst nur zwölf Elfmeter. Trotz dieser Herausforderungen hat Bochum in dieser Saison nur sieben der 20 Saisonspiele verloren – so wenige Niederlagen waren es zu diesem Zeitpunkt zuletzt vor 20 Jahren.

Wird Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SGE gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

