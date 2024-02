Bundesliga heute: Frankfurt - Wolfsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 25.02.24, trifft Eintracht Frankfurt um 15:30 Uhr auf den VfL Wolfsburg. Die Bilanz spricht dabei klar für die Wölfe: Mit insgesamt 22 Siegen gegen die Hessen führt Wolfsburg die Statistik an, wobei sie in den letzten fünf Spielen ungeschlagen blieben. Besonders bemerkenswert ist die Auswärtsbilanz der Niedersachsen, die sechs der letzten sieben Bundesligaduelle in Frankfurt für sich entscheiden konnten. Wolfsburgs Trainer Niko Kovac hofft, seine aktuelle sieben Spiele andauernde Sieglos-Serie zu beenden und dabei seine persönliche Bilanz gegen Frankfurt zu verbessern – seit seinem Abgang von der SGE verlor er nur eines der sieben Pflichtspiele gegen Frankfurt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wolfsburgs beeindruckende Torserie und Frankfurts Heimstärke

Die Wölfe können auf eine beeindruckende Torserie zurückblicken: Seit einem 0:2 zu Hause im Dezember 2012 trafen sie in jedem der letzten 22 Bundesligaspiele gegen Eintracht Frankfurt. Gegen keinen anderen Gegner gelang dem VfL eine derart lange Torserie. Trotz der aktuellen sieben Spiele andauernden Sieglos-Serie in der Bundesliga, hofft Wolfsburg, an diese Erfolge anzuknüpfen. Frankfurt hingegen ist seit drei Bundesligaspielen sieglos, konnte jedoch zu Hause aus den letzten vier Bundesligaspielen zehn der zwölf möglichen Punkte holen und verlor nur eins der letzten 20 Spiele.

Die aktuelle Form beider Teams und Spieler im Fokus

Trotz der beeindruckenden Historie beider Teams, befinden sich sowohl Wolfsburg als auch Frankfurt aktuell in einer schwierigen Phase. Der VfL Wolfsburg konnte 2024 noch kein Spiel gewinnen und holte aus den ersten 22 Saisonspielen nur 24 Punkte. Eintracht Frankfurt liegt mit 33 Punkten fünf Punkte hinter der Zwischenbilanz der Vorsaison. Interessant ist auch die Tatsache, dass beide Teams in dieser Saison die wenigsten Tore nach Standardsituationen erzielten. Im Fokus steht Frankfurts Omar Marmoush, der als erster Spieler der Bundesliga-Geschichte acht Tore in Folge in den ersten 30 Spielminuten erzielte. Für Wolfsburg hoffen die Fans auf die Joker Majer und Gerhardt, die in der Rückrunde bereits drei Tore erzielten.

Wird Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

1. Liga heute: Wo wird SGE gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----