Bundesliga heute: Gladbach - Darmstadt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Borussia Mönchengladbach trifft am heutigen Samstag um 15.30 Uhr auf den SV Darmstadt 98 in einem Bundesliga-Match, das für beide Teams von großer Bedeutung ist. Beide Mannschaften befinden sich in einer schwierigen Phase, wobei die Fohlen nur einen Punkt aus den ersten drei Rückrundenspielen sammeln konnten. Dies ist der schwächste Start in eine Rückrunde seit zehn Jahren. Darmstadt hingegen, wartet seit 13 Spielen auf einen Sieg, ein Negativrekord in der Vereinsgeschichte. Interessanterweise hat Gladbach gegen kein anderes aktuelles Bundesliga-Team einen höheren Punkteschnitt als gegen Darmstadt, obwohl sie die letzten drei Begegnungen nicht gewinnen konnten.

Beide Teams mit Schwächen in der Defensive

Mit 41 Gegentreffern für Gladbach und 49 für Darmstadt treffen die beiden schwächsten Defensiven dieser Bundesliga-Saison aufeinander. Kein anderes Team ließ in dieser Saison so viele gegnerische Abschlüsse zu wie Gladbach und kein Team verzeichnet einen höheren Expected-Goals-Against-Wert als Darmstadt. Diese Defensivschwächen könnten in dem Spiel eine entscheidende Rolle spielen. Beide Teams haben zudem die wenigsten hohen Ballgewinne der laufenden Saison, was auf Schwächen im Pressing hindeutet.

Ein interessanter Aspekt des Spiels könnten die Eckbälle sein. Borussia Mönchengladbach erzielte in dieser Bundesliga-Saison bereits zehn Tore nach Eckbällen – Ligahöchstwert. Darmstadt hingegen, erzielte erst einen Treffer nach einem Eckstoß. Sollte Gladbach seine Stärke bei Standards nutzen können und Darmstadt seine Schwäche in diesem Bereich nicht verbessern, könnten die Eckbälle einen entscheidenden Unterschied machen. Trotz der aktuellen Form beider Teams verspricht das Spiel also durchaus interessant zu werden.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BMG gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----