Bundesliga heute: Heidenheim - Leverkusen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Match zwischen dem 1. FC Heidenheim und Bayer 04 Leverkusen verspricht, ein interessantes Aufeinandertreffen zu werden. Die beiden Teams treffen erst zum dritten Mal im Profifußball aufeinander, wobei die Bilanz bisher ausgeglichen ist. Während Leverkusen das Hinspiel in der Bundesliga mit 4:1 für sich entscheiden konnte, musste die Werkself in der einzigen Pflicht-Auswärtspartie in Heidenheim eine Niederlage einstecken. Beide Teams kommen mit einer beeindruckenden Serie in dieses Match. Leverkusen ist seit 31 Pflichtspielen ungeschlagen und könnte mit einem weiteren ungeschlagenen Spiel den Rekord des FC Bayern einstellen. Heidenheim hingegen ist seit acht Bundesliga-Partien ungeschlagen, was einen neuen Vereinsrekord darstellt.

Die Schlüsselspieler: Beste und Grimaldo

Jan-Niklas Beste von Heidenheim und Alejandro Grimaldo von Leverkusen könnten in diesem Spiel eine entscheidende Rolle spielen. Beste war zuletzt beim 2:1-Auswärtssieg gegen Werder Bremen mit einem Tor und einem Assist an beiden Treffern direkt beteiligt. In dieser Bundesliga-Saison bereitete kein anderer Spieler so viele Treffer nach einer Standardsituation vor wie Beste. Grimaldo hingegen hat in seinen ersten 21 Bundesliga-Spielen 17 direkte Torbeteiligungen vorzuweisen. Auswärts sammelte in dieser Saison kein anderer Spieler so viele direkte Torbeteiligungen wie der Spanier.