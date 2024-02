Bundesliga heute: Hoffenheim - Köln LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend um 17.30 Uhr trifft die TSG Hoffenheim auf den 1. FC Köln. Die Hoffenheimer haben eine beeindruckende Bilanz gegen die Kölner, mit nur einer Niederlage in den letzten 15 Spielen. Diese Niederlage erlitten sie jedoch im Rückspiel der Vorsaison zu Hause mit einem Ergebnis von 1:3. Die TSG Hoffenheim hat gegen den FC Augsburg mehr Siege (14) als gegen die Domstädter (13) gefeiert. Trotzdem befindet sich die TSG Hoffenheim in einer schwierigen Phase, sie blieb zuletzt erstmals unter der Leitung von Pellegrino Matarazzo sechs Bundesligaspiele in Folge ohne Sieg. Seit Anfang November gewannen die Kraichgauer nur eine der letzten elf Bundesliga-Partien.

Die TSG Hoffenheim hat in jedem der letzten 14 Bundesligaspiele gegen den 1. FC Köln getroffen, insgesamt 54-mal gegen den Effzeh in der Bundesliga, öfter als gegen jedes andere Team. Köln kassierte im Schnitt 2.2 Gegentore gegen Hoffenheim, mehr als gegen jeden anderen Gegner im Oberhaus. Der 1. FC Köln feierte beim 2:0 gegen Eintracht Frankfurt den dritten Sieg in der laufenden Spielzeit und beendete damit eine Serie von sechs Spielen. Zwei Siege am Stück gab es für den „Effzeh“ in der Bundesliga zuletzt im Mai 2023. Nur die TSG Hoffenheim und der FC Augsburg sind in dieser Bundesliga-Saison in Heimspielen noch ohne Weiße Weste. Saisonübergreifend ist die TSG seit zwölf BL-Heimspielen ohne Weiße Weste – 13 wären eingestellter Vereins-Negativrekord.

Schlüssel-Duell: Alidou vs. Beier

Faride Alidou vom 1. FC Köln traf zuletzt im zweiten Bundesliga-Spiel in Folge, nachdem er in seinen ersten 26 BL-Spielen noch torlos geblieben war. Hoffenheims Maximilian Beier erzielte beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg sein achtes Tor in dieser Bundesligasaison und ist damit alleine Top-Torschütze der TSG, jedoch schoss Beier nur zwei seiner acht Treffer in Heimspielen. Beim 3:1 im Hinspiel gegen Köln traf der 21-jährige zum zwischenzeitlichen 3:0. Kölns Dejan Ljubicic gab beim 2:0 gegen Eintracht Frankfurt zwei Assists – das sind so viele Vorlagen wie in seinen ersten 74 Bundesliga-Spielen zusammen. Zwei Assists gelangen für Köln in einem BL-Spiel zuletzt Linton Maina im Mai 2023 gegen Hertha BSC. Es bleibt abzuwarten, ob diese Schlüsselspieler ihre Form beibehalten und ihre Teams zum Sieg führen können.

Wird TSG Hoffenheim gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird TSG gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

