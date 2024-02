Bundesliga heute: Hoffenheim - Union LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die TSG Hoffenheim trifft heute um 15:30 Uhr auf den 1. FC Union Berlin in einem Match, das aufgrund der bisherigen Leistungen beider Teams in dieser Bundesliga-Saison interessante Aspekte verspricht. Die TSG Hoffenheim hat in der Vergangenheit eine starke Leistung gegen Union Berlin gezeigt, mit zwei Siegen in den letzten beiden Bundesligaspielen und einer durchschnittlichen Torrate von zwei Toren pro Spiel in allen neun BL-Spielen gegen Union. Allerdings hat Hoffenheim nur eines der letzten zwölf Bundesligaspiele gewonnen, während Union Berlin unter der Leitung von Nenad Bjelica 14 Punkte in neun Bundesligaspielen gesammelt hat.

Die Schlüsselspieler: Volland und Kramaric

Union Berlins Kevin Volland, der in dieser Saison bereits sechs direkte Torbeteiligungen sammelte, wird sicherlich eine Schlüsselrolle in diesem Spiel spielen. Interessanterweise bestritt Volland von 2012 bis 2016 seine ersten 132 BL-Spiele für die TSG Hoffenheim. Auf der anderen Seite steht Hoffenheims Andrej Kramaric, der in seinem vierten Bundesliga-Heimspiel in Folge traf und damit einen Vereinsrekord einstellte. In seinen drei BL-Heimspielen gegen Union erzielte der Kroate drei Tore.

Defensive Schwächen und offensive Stärken

Trotz der offensiven Stärken beider Teams gibt es auch defensive Schwächen, die beachtet werden müssen. Die TSG Hoffenheim hat in dieser Saison erst eine Weiße Weste gehalten und könnte mit 14 Heimspielen in Folge mit Gegentor einen neuen Vereinsnegativrekord aufstellen. Union Berlin hingegen ist seit zehn Auswärtsspielen in der Bundesliga sieglos. Interessant ist auch, dass Union Berlin 45% seiner Tore in dieser Bundesligasaison per Kopf erzielte, während die TSG Hoffenheim nur 5% ihrer Gegentore per Kopf kassierte. Beide Teams haben eine ähnlich erfahrene Startelf, wobei die TSG Hoffenheim ein Durchschnittsalter von 28 Jahren und 187 Tagen und Union Berlin ein Durchschnittsalter von 28 Jahren und 278 Tagen aufweist.

Wird TSG Hoffenheim gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird TSG gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

