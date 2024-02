Bundesliga heute: Köln - Bremen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend um 20:30 Uhr steht ein spannendes Bundesliga-Spiel an: Der 1. FC Köln trifft auf den SV Werder Bremen. Die Kölner haben eine beeindruckende Heimbilanz gegen Bremen, sind sie doch seit elf Bundesligaspielen gegen Werder ungeschlagen. Zudem konnte der FC in der Bundesliga gegen kein anderes Team so viele Punkte in Heimspielen sammeln wie gegen die Werderaner.

In der Vorsaison setzte sich Köln vor heimischer Kulisse mit 7:1 durch, was für den FC der höchste Bundesliga-Sieg seit dem 1. Mai 1990 war.

Der Klub zeigt sich zuletzt in guter Form, das Team blieb erstmals in dieser Bundesliga-Saison drei Spiele in Serie ungeschlagen. Unter dem neuen Trainer Timo Schultz gab es in fünf Spielen nur eine Niederlage. Allerdings hat Köln mit 27 Prozent die niedrigste Großchancenverwertung in der Liga, nur übertroffen von Union Berlin und Mainz.

Werder Bremen hingegen hat mit 55 Prozent die beste Großchancenverwertung in dieser Bundesliga-Saison. Werder Bremen konnte zuletzt erstmals seit Sommer 2022 wieder zwei Bundesliga-Auswärtsspiele in Serie gewinnen und wahrte dabei in beiden Partien eine Weiße Weste.

Bittere Ausfälle auf beiden Seiten

Ein wichtiger Ausfall für Köln ist Jeff Chabot, der aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist. Chabot hat in dieser Saison die meisten Zweikämpfe für Köln gewonnen und ist damit ein wichtiger Bestandteil der Kölner Defensive.

Bremens Torhüter Michael Zetterer hat eine Abwehrquote von 72 Prozent, nur übertroffen von Dortmunds Gregor Kobel und Leverkusens Lukás Hrádecky. Trotz der starken Defensive von Bremen, wird es spannend zu sehen, wie sie gegen die Flanken aus dem offenen Spiel von Köln, die in dieser Saison die meisten in der Liga sind, bestehen können.

Wird 1. FC Köln gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird KOE gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

