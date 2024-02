Bundesliga heute: Leipzig - Gladbach LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

RB Leipzig trifft heute Abend um 18:30 Uhr auf Borussia Mönchengladbach in einem Bundesliga-Match, das aufgrund der bisherigen Leistungen beider Teams in dieser Saison mit Spannung erwartet wird. Leipzig hat eine beeindruckende Heimbilanz gegen die Gladbacher, mit vier Siegen und drei Unentschieden, und hat die letzten drei Duelle gewonnen, in denen sie insgesamt zehn Tore erzielt haben. Dies ist eine besonders bemerkenswerte Statistik, da Gladbach noch nie gegen Leipzig in der Bundesliga gewonnen hat. Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach steht vor seinem 250. Bundesligaspiel, alle für die Fohlen, und wäre damit der 15. Spieler mit so vielen Bundesliga-Einsätzen für Gladbach.

Leipzigs Form und Gladbachs Auswärtsbilanz

Trotz ihrer starken Bilanz gegen Gladbach hat RB Leipzig in den letzten sechs Bundesligaspielen nur einen Sieg errungen. Dieser kam in ihrem letzten Heimspiel gegen Union Berlin, aber die vier Punkte aus den vier Rückrundenspielen sind für die Sachsen der schwächste Start in eine zweite Saisonhälfte in der Bundesliga. Auf der anderen Seite ist Borussia Mönchengladbach in dieser Rückrunde noch sieglos und hat damit den schwächsten Start in eine zweite Saisonhälfte seit zehn Jahren. Die Auswärtsspiele von Borussia Mönchengladbach sind in dieser Saison die torreichsten, mit 45 Toren in zehn Spielen, aber sie sind seit sieben Spielen ohne Sieg und haben nur eines der letzten 18 Auswärtsspiele gewonnen.

Die Schlüsselspieler und ihre Leistungen

RB Leipzig hat in dieser Saison die meisten Tore nach Standardsituationen erzielt, gefolgt von Borussia Mönchengladbach. Interessanterweise sind die zehn Tore der Fohlen nach Ecken die höchste Zahl in der Liga. Beide Teams haben ihren Expected-Goals-Wert in dieser Saison übertroffen, mit Leipzig, das 5.3 Tore mehr erzielt hat, und Gladbach, das 5.8 Tore mehr erzielt hat. Leipzigs Loïs Openda hat in den letzten vier Spielen in Folge getroffen und könnte seine Serie in diesem Spiel fortsetzen. Er hat in seinem 21. Bundesliga-Spiel bereits zum 15. Mal getroffen, eine Marke, die kein anderer Spieler im Trikot von RB Leipzig so schnell erreicht hat.

Wird RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird RBL gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

