Bundesliga heute: Leverkusen - FC Bayern LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Spitzenspiel ist an Spannungkaum zu überbieten: Bayer 04 Leverkusen empfängt den FC Bayern München. Die Werkself ist in dieser Saison noch ungeschlagen und hat mit 52 Punkten nach 20 Partien die drittbeste Saison eines Vereins in der gesamten Bundesliga-Historie gespielt. Die Bayern hingegen, sind mit 50 Punkten, der punktbeste Tabellenzweite nach 20 BL-Partien. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams endete mit einem 2:2 Unentschieden, bei dem die Bayern erstmals in dieser Saison Punkte nach einer Führung abgaben.