Bundesliga heute: Leverkusen - Mainz LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend um 20:30 Uhr trifft Bayer 04 Leverkusen auf den 1. FSV Mainz 05. Die Werkself, die derzeit die drittbeste Saison eines Teams in der Bundesliga-Geschichte spielt, will ihren eingestellten Rekord von 32 ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge ausbauen. Mit 58 Punkten nach 22 Partien hat Leverkusen bereits acht Punkte mehr auf dem Konto als am Ende der Vorsaison. Im Gegensatz dazu konnte Mainz 05 erst am vergangenen Spieltag seine Serie von elf Bundesliga-Spielen ohne Sieg beenden. Auswärts ist der FSV in dieser Saison als einziges Team noch sieglos.

Bayer 04 Leverkusens Jeremie Frimpong hat in dieser Bundesliga-Saison bereits sieben Tore erzielt, nur eines weniger als in der gesamten vorherigen Saison. Gegen Mainz war er in fünf Spielen an drei Toren direkt beteiligt. Leverkusens Florian Wirtz könnte gegen Mainz zu seinem 100. Bundesliga-Spiel kommen und ist mit neun Assists aus dem laufenden Spiel heraus Ligabestwert. Auf Seiten von Mainz 05 ist Nadiem Amiri zu beachten, der seit seinem Wechsel von Leverkusen nach Mainz an 30 Schüssen in der Bundesliga direkt beteiligt war – Ligahöchstwert.

Die Trainer: Xabi Alonso gegen Bo Henriksen

Leverkusens Trainer Xabi Alonso könnte mit einem Sieg der erste Trainer der Saison 2023/24 werden, der gegen alle drei dänischen BL-Coaches gewinnt. Bo Henriksen, der neue Trainer von Mainz 05, startete in der Bundesliga mit einem Sieg, genau wie sein Vorgänger Jan Siewert. Beide Teams sind für ihr intensives Pressing bekannt: Leverkusen hatte in dieser Saison bereits 340 Pressing-Sequenzen, nur übertroffen von Mainz mit 344. Die Mainzer sind zudem das Team mit den ligaweit meisten Defensiv-Aktionen in der laufenden Saison.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird B04 gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

